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Сегодня, 15:20

Орлов о судействе в матче «Зенит» — «Факел»: «Клаудиньо провоцировали с первой минуты»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил судейство Павла Шадыхнова в матче «Зенит» — «Факел» (2:0).

«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с не назначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока «Факела». Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Конечно, игрокам «Факела» не хватает мастерства. Они берут свое настроем, самоотдачей. Но иногда просто-напросто перегибают палку, врезаются в ноги. Отсюда все эти грубости в отношении зенитовских бразильцев. Считаю, судье надо было пресекать подобное поведение желтыми карточками.

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку «Факела» даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со «Спартаком». Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота.

Болельщики в комментариях пишут, что судьи тащат «Зенит»? Хм. Про кадык Клаудиньо я вам уже сказал. На днях на сайте РФС опубликовали решения ЭСК по матчу с «Динамо». Эксперты сошлись во мнении, что в начале второго тайма хавбеку бело-голубых Макарову нужно было показывать вторую желтую. Я, кстати, об этом вам сказал сразу после игры. Но он остался на поле. В итоге Барриоса удалили, а динамовца — нет", — сказал Орлов «СЭ».

После 4-х туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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