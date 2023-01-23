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Орлов: «Решения Галицкого на тему футбола удивляют. Такое впечатление, что у нас тренеров методом «тыка» выбирают»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий часто меняет тренеров команды.

«Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол. Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер? Ну и что — вырос? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.

Такое впечатление, у нас их методом «тыка» выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте — того... Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер — только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится! Как можно об этих людях говорить серьезно? Задача руководителей — создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

За пять лет с краснодарской командой работали Мурад Мусаев, Виктор Гончаренко, Даниэль Фарке, Александр Сторожук. Зимой на пост главного тренера команды был назначен серб Владимир Ивич.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-orlov-galitskij-pohozh-na-feduna-tot-govoril-chto-rol-trenera-desyat-protsentov/
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