Овчинников предположил, как сложится матч «Спартак» — ЦСКА

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников предположил, как сложится центральный матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Я не думаю, что на эту игру «Спартак» выйдет сдавшимся, только потому что отстает в таблице от ЦСКА. Он выйдет во всеоружии и будет драться. Это особое дерби. «Дерби всея Руси», кажется, его называют? Я не думаю, что там какие-то большие премиальные обещаны за второе-третье место в чемпионате. Первое, понятно, занял «Зенит». Там могут ребят отблагодарить по-царски. Но престиж есть престиж. Надо играть, побеждать. А есть путевки в еврокубки или нет, это уже второе дело», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая. Начало — в 16.30 по московскому времени. Армейцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на четвертой строчке.