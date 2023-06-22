Овчинников — о новом гендиректоре «Спартака»: «Малышев должен что-нибудь натворить»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о назначении Олега Малышева на пост генерального директора «Спартака».

«Я его не знаю. Но, изучив досье, понял одно: новый гендиректор «Спартака» занимался чем угодно, только не футболом. Вот это я знаю, что к футболу он не имеет никакого отношения», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

Также он ответил на вопрос, ждет ли от нового гендиректора московского клуба эффективных шагов.

«Конечно, жду. Он чего-нибудь должен натворить. То у них Зарема была, развлекалась, теперь — новый руководитель. У них все в порядке! КВН идет и дальше продолжается. «Спартак» — клуб веселых и находчивых», — добавил специалист.

Малышев был назначен на пост генерального директора красно-белых 20 июня. Ранее эту должность занимал Евгений Мележиков, который покинул клуб по соглашению сторон.

В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.