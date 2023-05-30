Дуарте рассказал об эпизоде с удалением в игре с «Зенитом»: «Уже никуда не мог деться»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» разобрал момент со своим удалением в матче с «Зенитом». Питерцы со счетом 3:2 обыграли дома «Спартак"7 мая, оформив чемпионский титул.

— Разумеется, не хотел идти в супержесткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю все чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил, — сказал Дуарте.

Парагваец был удален за грубый подкат против нападающего «Зенита» Малкома на 75-й минуте при счете 2:1. После этого «Спартак» в меньшинстве сравнял счет, однако в компенсированное время «Зенит» вырвал победу.