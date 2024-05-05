Сегодня, 17:50
Стали известны стартовые составы на матч между «Пари НН» и «Спартаком» в 27-м туре РПЛ.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 по московскому времени.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Гоцук, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Кучаев, Ермаков, Кутателадзе.
Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Ведерников, Варганов, Карапузов, Царукян, Кухарчук, Калайда, Зе Турбо, Боселли.
«Спартак»: Максименко, Чернов, Маслов, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Литвинов, Умяров, Денисов, Бонгонда, Угальде.
Запасные: Свинов, Джикия, Классен, Тавареш, Рябчук, Игнатов, Хлусевич, Пруцев, Мозес, Столяров, Медина, Соболев.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Спартак».