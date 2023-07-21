«Пари НН» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

22 июля «Пари НН» в Нижнем Новгороде на своем поле примет «Зенит» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 15.15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Пари НН» — «Зенит» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 15.00. Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на сайте «СЭ».

В последний раз команды встречались 4 марта. Тогда сине-бело-голубые разгромили нижегородцев (3:0) в 18-м туре сезона-2022/23.

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