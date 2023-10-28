Сегодня, 13:16
В субботу, 28 октября, в Воронеже состоится матч 13-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет «Спартак». Начало игры в 14.00 по московскому времени.
За час до начала встречи возникли проблемы с полем. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирают лопатами.
Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке. «Спартак» сегодня сыграет в сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.
Я злобный Игогь Севегянин
Азербайджанский Лукойл и решения такие же.
28.10.2023
Электросталец
мясная погодка
28.10.2023
зритель1
Вода, вода, кругом вода
28.10.2023
Мико Никаури
А в чем проблема, анонимашка? Нормальное управленческое решение. Хорошо, не голыми руками отгребают.
28.10.2023
sidnet78
нефиг поливать перед- во время- и после дождя... имхо
28.10.2023
Alexander Ponomarev
ой,чую в...ВОДНОЕ ПОЛО будут играть,а не в футбол
28.10.2023