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Сегодня, 13:16

Перед матчем «Факел» — «Спартак» возникли проблемы с полем: сотрудники убирают воду лопатами

Сотрудники стадиона убирают воду с поля в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сотрудники стадиона убирают воду с поля в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В субботу, 28 октября, в Воронеже состоится матч 13-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет «Спартак». Начало игры в 14.00 по московскому времени.

За час до начала встречи возникли проблемы с полем. Из-за ливня образовалось много воды, которую сотрудники стадиона убирают лопатами.

Сотрудники стадиона убирают воду с поля в Воронеже.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стартовые составы команд можно посмотреть по этой ссылке. «Спартак» сегодня сыграет в сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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