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Сегодня, 13:51

Абаскаль — о матче с «Факелом»: «Кто быстрее адаптируется к условиям погоды в Воронеже, тот и будет лучше»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о подготовке к матчу 13-го тура РПЛ против «Факела».

— На выезде у вас три поражения в четырех матчах. Видите ли вы в этом какую-то закономерность?

— Никакой связи здесь нет, — сказал Абаскаль в эфире телеканала «Матч Премьер». — Футбол состоит из отдельных матчей, каждая игра особенная. Все, что мы должны сделать — подходить к игре с максимальной концентрацией.

— Нет Промеса. Как это скажется на игре команды?

— Сегодня нет Квинси, бывает, что нет Соболева или Зиньковского. Это часть процесса, бывают разные травмы и препятствия. Мы должны думать о тех, кто сейчас в составе.

— В Воронеже всю неделю идут дожди, поле тяжелое. Вы делали поправку в связи с состоянием газона?

— К сожалению, мы не могли вызвать дождь в Москве. Если бы мы могли, то мы бы тренировались всю неделю под дождем. Кто быстрее адаптируется к условиям, тот и будет лучше.

Промес получил повреждение в концовке первого тайма матча 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0). Вместо него на поле вышел нападающий Александр Соболев.

Московская команда сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.

Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Гильермо Абаскаль
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