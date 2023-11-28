Перес: «Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о своей результативности в текущем сезоне РПЛ.

«Спасибо Богу за возможность работать над собой изо дня в день на тренировках и на матчах. На позиции центрального защитника не всегда забивается много голов, поэтому это особенно приятно. Мне нравится искать возможности для создания голов — буду стараться не только выполнять свои функции защитника, но и помогать команде всевозможными способами. Не хочу менять позицию. Мне нравится быть защитником и добавлять к этому забитые голы», — цитирует Переса Metaratings.ru.

Перес перешел в «Оренбург» из аргентинского «Лануса» в январе 2023 года. В этом сезоне чемпионата России 24-летний защитник провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.