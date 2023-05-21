Первый тренер Соболева: «Саша завелся и уже не мог остановиться»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, поделился мнением о поступке футболиста в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Матч сложный. Мне кажется, немножко раньше надо было давать желтую, когда Соболев умышленно толкнул Виллиана Роша, вот здесь дай желтую — и меньше бы стало напряжения. Он не дал, и Соболев завелся. Саша всегда такой. Мне кажется, это жест лишний. Он завелся и уже остановиться не может. Раз, два. Сейчас опять отдыхать будет», — приводит «КП Спорт» слова Горбунова.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева из-за неприличного жеста, показанного защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Позже футболист красно-белых опубликовал пост в Telegram-канале, в котором извинился за свое поведение.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.