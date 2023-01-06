Сегодня, 15:09
Бывший тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску высказался об отстранении российских клубов и сборных от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
«В России я был по-настоящему счастлив, — цитирует Sport24 Петреску. — Годы в «Кубани» и «Динамо» были фантастическими. Открытые россияне, сильная РПЛ — в России все было отличным. Жаль, что сейчас все складывается именно так, но годы, которые я провел в российском футболе, вспоминаю только с теплотой».
С 2010 по 2012 год Петреску занимал пост главного тренера «Кубани», в которую вернулся в 2016 году, а с 2012 по 2014 год тренировал московское «Динамо».
55-летний Петреску возглавляет «Клуж» с августа 2021 года. Команда занимает второе место в чемпионате Румынии с 44 очками в 21 матче, уступая 1 очко лидирующему «Фарулу».