Петржела: «Зенит» устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в Кубке и чемпионате России.

«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе. Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ», — сказал Петржела.

«Зенит» вылетел из FONBET Кубка России, проиграв «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5). В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга лидирует, опережая «Спартак» на 8 очков.

В воскресенье, 19 марта, «Зенит» ждет гостевая игра с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.