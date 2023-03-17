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Сегодня, 20:09

Петржела: «Зенит» устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Малком и Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в Кубке и чемпионате России.

«Я в курсе последних результатов «Зенита», но он точно не находится в кризисе. Он просто устал от отсутствия серьезных конкурентов в РПЛ», — сказал Петржела.

«Зенит» вылетел из FONBET Кубка России, проиграв «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5). В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга лидирует, опережая «Спартак» на 8 очков.

В воскресенье, 19 марта, «Зенит» ждет гостевая игра с ЦСКА в 20-м туре РПЛ.

Властимил Петржела
ФК Зенит
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