Пименов считает, что главный тренер «Динамо» Йоканович не доработает до зимы

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем Славиши Йокановича на посту главного тренера московского клуба.

«Девятое место руководство «Динамо» не устраивает. Йоканович не доработает до зимы. Любое поражение в чемпионате — его уволят. Сколько осечек можно давать? В составе много изменений этим летом? У «Торпедо» и «Локомотива» тоже много изменений произошло. Главное в футболе — это результат», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Динамо» с 17 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче бело-голубые дома сыграют с «Оренбургом» 15 октября.