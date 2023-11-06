Погребняк назвал причину неудачного старта «Зенита» в текущем сезоне РПЛ

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павел Погребняк считает, что петербургский клуб потерял креативность в атаке после ухода бразильского форварда Малкома.

«Причина неудачного старта «Зенита»? Нельзя же каждый год идти без поражений, отрываться, не замечать конкурентов. Поэтому есть осечки, это же лучше, мы с вами наблюдаем действительно борьбу за первое место, это же хорошо, что «Зенит» пробуксовывает, а если бы не пробуксовывал? Плюс кадровые потери, ушел Малком, креатива тоже не хватает. Вот эти две проблемы», — цитирует Погребняка ТАСС.

На данный момент «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Сине-бело-голубые уступают лидеру РПЛ, «Краснодару», 2 очка.

11 ноября петербуржцы на своем поле примут «быков» в рамках 15-го тура РПЛ. Матч между командами начнется 19.30 по московскому времени.