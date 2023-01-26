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Сегодня, 09:30

Карраскаль рассказал, что призывал родных не верить новостям о России по ТВ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об отношении колумбийцев к конфликту на Украине.

— Как колумбийцы воспринимают и оценивают конфликт на Украине?

— Они видят ситуацию крайне сложной и запутанной. Несколько членов моей семьи, например бабушка, тоже начали паниковать, запутались. Я ей объяснил, что все, что говорят по телевизору, — вранье. Сказал: не надо слушать это и всему верить! В общем, успокаиваю их и делаю все, чтобы близкие не волновались.

После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года многие иностранные футболисты приостановили или разорвали контракты с российскими клубами, покинув страну.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
5
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