Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:03

Полузащитник «Химок» Гулиев: «У «Спартака» есть шансы на чемпионство в РПЛ»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Я считаю, что у «Спартака» по-любому есть шансы на чемпионство, — цитирует «РБ Спорт» Гулиева. — Конечно, им будет тяжело, «Зенит» хорошо идет, уверенно. Футбол — такая вещь, что все может поменяться в любой момент, поэтому шанс есть. Наверное, я бы разложил по 50% на чемпионство для обеих команд. Возможно, команде Семака будет спокойнее взять медали, поэтому «Спартаку» не вариант давать осечки».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Спартак» располагается на второй строчке с 36 очками.

Источник: РБ Спорт
Аяз Гулиев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу, чтобы дочь жила на две страны». История любви шахматиста Раджабова и внучки актрисы Максаковой
Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Польше рассказали о «вонзившей нож в спину» Венгрии Украине
Украинские войска трижды за утро обстреляли Макеевку в ДНР
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: Вендел может покинуть «Зенит»
Точилин заявил, что не получал предложения войти в тренерский штаб «Нижнего Новгорода»
«Зенит» возьмет двух новичков, «Реал» может расстаться с Азаром, Бальбуэна останется в «Динамо»?
«Динамо» ждет Бальбуэна 1 июня. К парагвайцу есть интерес в Бразилии и Испании
Петржела: «Дзюбе должно быть стыдно предлагать себя клубам РПЛ»
Андрей Талалаев рассказал о плане подготовки «Торпедо» на сборах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Карпукас: «Сейчас «Локомотив» занимает не свое место в таблице»

«Крылья Советов» сделали предложение по экс-игроку системы «Манчестер Сити» Бенжамину Гарре