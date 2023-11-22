Черников — об отъезде легионеров: «Приходим в раздевалку, а больше половины команды нет. И что делать?»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников ответил на вопрос «СЭ» о лидерстве «быков» в РПЛ после первого круга.

«Феномен «Краснодара»? Его пока нет. Все-таки удачный старт и феномен — разное, — сказал Черников «СЭ». — В этом сезоне у нас сбалансированный состав, мы провели полноценные сборы с новым тренером и мы едины. До этого не было единства? До этого уезжали легионеры, много молодых, травмы, привыкали к сложностям логистики».

Также полузащитник вспомнил, как в команде воспринимали отъезд легионеров в 2022 году.

«Было полное непонимание. Представьте: мы приходим в раздевалку, а половины команды нет. Даже больше половины команды. И что делать?» — добавил Черников.

По итогам первых 15 туров в РПЛ лидирует «Краснодар». На 2 очка от него отстает «Зенит», третьим в таблице располагается «Динамо». Затем идут «Крылья Советов», ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив».