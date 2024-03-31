31 марта, 22:55
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре РПЛ.
— Вы все еще остаетесь претендентами на чемпионство?
— Конечно. Это футбол. Он и интересен своей непредсказуемостью. Мы продолжаем играть.
— Знакомы вам требования Мусаева? Насколько привычен для вас этот специалист?
— Мы знакомы с детства. Знаем его требования. Нового ничего для нас нет.
— Он сильно изменился за время работы в другой команде?
— Сейчас тяжело сказать. Но он получил большой опыт. Он — авторитет для нас.
— Влияет ли информационное давление?
— Нет.
— У вас нет ощущения, что в этом году все совершиться может в последних турах?
— Не знаю, как будет.
— Что изменилось с приходом нового тренера?
— У каждого тренера свои требования. Я в команде два дня! Я знаю Мурада Олеговича давно. Его требования мне известны. Вернемся домой — будет полегче.
— У вас нет ощущения, что упустили победу?
— Насколько я знаю, в первом тайме только два удара было у «Локомотива». Где-то они нас простили, где-то мы их. Тяжело сказать. Но, конечно, хотели победить. Обидно, что мы забили — офсайд, а потом сразу пропускаем.
— Есть вопросы к судейству?
— Не буду это комментировать.
«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.