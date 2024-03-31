Тормена: «Краснодар» знает свою цель. Мы продолжаем бороться за первое место»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

— Мы знаем свою цель, продолжаем бороться за первое место. Мы приехали в Москву за победой, жалко, что не удалось ее заработать. Но ничья — это лучше, чем поражение. Продолжаем работать и бороться за наши цели.

— Как вам работа с Мусаевым?

— Очень хорошее впечатление от работы с этим тренером. Вся команда хорошо восприняла новые идеи, подход Мусаева. Нам сейчас нужно думать о победах, о борьбе за чемпионство. Фокусироваться только на этом.

«Краснодар» не выигрывает в третьем матче РПЛ подряд — две ничьих и одно поражение. «Быки» набрали 40 очков и отстают от лидера таблицы РПЛ «Зенита» на 1 очко.

В текущем сезоне 28-летний Тормена сыграл 19 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.