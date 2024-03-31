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31 марта, 22:58

Попов: «Возможно, Абаскаль шутит с российской публикой»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, заявившего, что Бог подсказывает ему стартовый состав.

«Думаю, не надо воспринимать это прямолинейно. Мне кажется, он говорит о том, что он религиозный человек, и Бог ему помогает. Или просто неправильно подобрал слова для российской публики. Возможно, он шутит с российской публикой, корреспонденты его достали. Он не переходит на агрессию и пытается таким образом выразить свое недовольство и перевести в шутку и несерьезный разговор. Конечно, ему тяжело. «Спартак» — это первый его серьезный опыт, и сразу самая крупная команда в России. Постоянно будет напряг. Особенно если он не учит язык, не понимает менталитет», — цитирует Попова Metarartings.ru.

В 22-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (0:0). После 21 матча красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
Гильермо Абаскаль
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