Полузащитник «Крыльев» Цыпченко прокомментировал поражение от «Зенита»

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о поражении от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ (1:5).

«В таблицу, конечно, смотрим. Неприятная ситуация, в которой мы не должны были оказаться, но оказались. Когда мы проваливаем такие игры, то возникает ощущение, что пока мы находимся там, где должны быть. Игра, конечно, могла сложиться по-другому. Но наши глупые ошибки в очередной раз не дают нам играть спокойнее. Надо выигрывать следующие игры, чтобы не попасть в стыки. Календарь тяжелый, но по игре из лидеров у нас только «Зенит», с остальными можно спокойно играть», — приводит «РБ Спорт» слова Цыпченко.

Самарский клуб потерпел 12-е поражение в сезоне. В данный момент «Крылья» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. У лидирующего «Зенита» 61 очко.