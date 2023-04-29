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Полузащитник «Крыльев» Цыпченко прокомментировал поражение от «Зенита»

Алина Савинова
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о поражении от «Зенита» в матче 25-го тура РПЛ (1:5).

«В таблицу, конечно, смотрим. Неприятная ситуация, в которой мы не должны были оказаться, но оказались. Когда мы проваливаем такие игры, то возникает ощущение, что пока мы находимся там, где должны быть. Игра, конечно, могла сложиться по-другому. Но наши глупые ошибки в очередной раз не дают нам играть спокойнее. Надо выигрывать следующие игры, чтобы не попасть в стыки. Календарь тяжелый, но по игре из лидеров у нас только «Зенит», с остальными можно спокойно играть», — приводит «РБ Спорт» слова Цыпченко.

Самарский клуб потерпел 12-е поражение в сезоне. В данный момент «Крылья» располагаются на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. У лидирующего «Зенита» 61 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/poluzashhitnik-kry-l-ev-sovetov-tsy-pchenko-prokommentiroval-razgromnoe-porazhenie-ot-zenita/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Дмитрий Цыпченко
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