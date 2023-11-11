Карпукас: «Скучал по футболу! Восстановление не форсировали»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение на поле в матче 15-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1).

— Скучал по футболу. Восстановление прошло хорошо. Достаточный срок, чтобы вернуться. Все, как врачи сказали.

— Сегодняшнее возвращение связано с повреждением Баринова?

— Восстановление не форсировали. По плану должен был подойти к этой игре с «Ахматом».

«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.