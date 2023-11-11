Карпукас: «Скучал по футболу! Восстановление не форсировали»

Сегодня, 20:30
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение на поле в матче 15-го тура чемпионата России против «Ахмата» (2:1).
— Скучал по футболу. Восстановление прошло хорошо. Достаточный срок, чтобы вернуться. Все, как врачи сказали.
— Сегодняшнее возвращение связано с повреждением Баринова?
— Восстановление не форсировали. По плану должен был подойти к этой игре с «Ахматом».
«Локомотив» с 24 очками поднялся на пятое место в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.