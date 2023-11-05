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Сегодня, 19:13

Трошечкин — о первом голе «Пари НН»: «Арбитру виднее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод в моменте с голом Дмитрия Стоцкого в ворота ЦСКА (2:3) на 33-й минуте матча 14-го тура РПЛ.

«Не видел момента. Но рядом находился боковой арбитр. Он прямо на линии бегал, поэтому думаю, что ему виднее. Он не поднял флажок, плюс потом момент проверил ВАР. Вчера у «Арсенала» с «Ньюкаслом» такой же гол засчитали в спорном моменте», — сказал Трошечкин «СЭ».

ЦСКА. ЦСКА показал видео спорного эпизода с мячом на линии поля перед первым голом «Пари НН»

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».

Александр Трошечкин
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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