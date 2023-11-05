Трошечкин — о первом голе «Пари НН»: «Арбитру виднее»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал спорный эпизод в моменте с голом Дмитрия Стоцкого в ворота ЦСКА (2:3) на 33-й минуте матча 14-го тура РПЛ.

«Не видел момента. Но рядом находился боковой арбитр. Он прямо на линии бегал, поэтому думаю, что ему виднее. Он не поднял флажок, плюс потом момент проверил ВАР. Вчера у «Арсенала» с «Ньюкаслом» такой же гол засчитали в спорном моменте», — сказал Трошечкин «СЭ».

«Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (20 очков). В 15-м туре нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».