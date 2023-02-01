Полузащитник «Ростова» Глебов: «Меня устроит, если финишируем в тройке в РПЛ»

Сегодня, 15:20
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды на Winline Зимний кубок РПЛ и на оставшуюся часть сезона.
— Какая цель и задача у «Ростова» на турнир и оставшуюся часть РПЛ?
— Задача на турнир — без травм и как следует подготовиться к оставшимся матчам сезона. А в РПЛ... Меня устроит, если финишируем в тройке в чемпионате.
Зимний Кубок РПЛ пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи»
«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 17 матчах.
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