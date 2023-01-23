Нобоа: «Не знаю, кто станет чемпионом, но «Сочи» будет наверху»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от второй части сезона РПЛ.

«Не знаю, кто станет чемпионом России или займет второе место. Но я буду стараться и надеяться, что «Сочи» будет наверху.

Скоро возобновится чемпионат, будет тяжело, важно выиграть первые матчи и показать хороший результат за эти 11-12 игр», — заявил Нобоа «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка, «Спартак» занимает второе место с 36 баллами, а «Сочи» располагается на девятой строчке с 25 очками.

19 января «Сочи» продлил контракт с полузащитником Кристианом Нобоа по схеме «1+1».