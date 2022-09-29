Источник: Ангбан не перешел из «Сочи» в «Анже» из-за травмы

Полузащитник «Сочи» Ангбан не перешел в «Анже» из-за травмы

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан мог перейти в «Анже» во время летнего трансферного окна, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в августе «Сочи» вел переговоры о трансфере 26-летнего иуварийца во французский клуб.

Отмечается, что сделка была выгодной и для российского клуба, и для полузащитника, но сорвалась из-за травмы игрока.

23 августа пресс-служба «Сочи», что у Ангбана полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Он получил травму в матче 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (2:2).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 6 матчах за сочинцев в РПЛ и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.