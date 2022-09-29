Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 19:49

Мартинс заявил, что не собирается уезжать из России

Владимир Пушкарев
,  
Микеле Антонов

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не собирается уезжать из России.

— Что вы думаете о ситуации в России, останетесь в Москве?

— Да, конечно! Не думаю уезжать отсюда. Я счастлив в России.

В нынешнем сезоне Мартинс забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В четверг, 29 сентября, «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Встреча состоится в Москве. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Петербургский клуб с 3 баллами идет на 3-й позиции.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб с 19 очками располагается на 5-й позиции, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 7 баллов.

Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»
Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»
Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей
Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Стендап-комик Косицын оценил чувство юмора Аршавина

Юран: «Скоро вернусь к тренерской работе. Это будет клуб РПЛ»