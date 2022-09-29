Мартинс заявил, что не собирается уезжать из России

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс заявил, что не собирается уезжать из России.

— Что вы думаете о ситуации в России, останетесь в Москве?

— Да, конечно! Не думаю уезжать отсюда. Я счастлив в России.

В нынешнем сезоне Мартинс забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 8 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В четверг, 29 сентября, «Спартак» встретится с «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Встреча состоится в Москве. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

После 2 туров группового этапа Кубка России красно-белые набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице группы B. Петербургский клуб с 3 баллами идет на 3-й позиции.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) московский клуб с 19 очками располагается на 5-й позиции, отставая от лидирующих сине-бело-голубых на 7 баллов.