Полузащитник «Торпедо» Кухарчук: «Сейчас мы догнали «Химки» и, надеюсь, перегоним»

Полузащитник"Торпедо" Илья Кухарчук прокомментировал «СЭ» победу команды над «Факелом» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

— У «Факел» очень хорошая оборона, трудно было ее пройти. У меня появился момент, поборолся до конца, получилось забить первый гол. Очень рад.

— «Торпедо» максимально приблизилось к «Химкам». Есть желание отомстить прошлому клубу?

— Никакого желания нет. Я в хороших отношениях с ребятами из этой команды. Поэтому только спортивная конкуренция. Сейчас мы догнали «Химки» и, надеюсь перегоним.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Химки» идут на 15-й строчке, у подмосковной команды тоже 13 очков, но она опережает автозаводцев по дополнительным показателям.