Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Полузащитник «Торпедо» Нефтуллин — о матче со «Спартаком»: «Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Торпедо» Равиль Нефтуллин рассказал «СЭ» о настрое на матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

— Мы одержали победу в матче с «Факелом». Но это уже история, нужно думать и готовиться к игре со «Спартаком».

— На дерби особый настрой?

— Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби, учитывая наше турнирное положение. Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой. Поэтому будет стремиться играть на победу.

«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Стипиди: «Талалаев закрутит гайки среди футболистов «Химок», между которыми сейчас идет разброд и шатание»
Силкин считает, что в российском футболе исчезает соревновательный момент
Кузнецов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ»
Сезон «Динамо» спасает Тюкавин. Его мариновали на лавке, но сейчас он — один из лучших нападающих России
Глушенков раскрыл, что сказал Дзюба футболистам «Локомотива» перед возобновлением чемпионата
Юрист Добровинский: «РФС пора привлечь правоохранителей для оценки действий судей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глушенков: «Если наш футбол получит официальные игры в Азии — почему бы и не попробовать?»

Кузнецов: «Не знаю, что должно случиться, чтобы «Химки» и «Торпедо» остались в РПЛ»