Сегодня, 13:23
Полузащитник «Торпедо» Равиль Нефтуллин рассказал «СЭ» о настрое на матч 23-го тура РПЛ со «Спартаком».
— Мы одержали победу в матче с «Факелом». Но это уже история, нужно думать и готовиться к игре со «Спартаком».
— На дерби особый настрой?
— Мы не разделяем матчи, дерби или не дерби, учитывая наше турнирное положение. Для нас каждая игра, как дерби, как последний бой. Поэтому будет стремиться играть на победу.
«Торпедо» и «Спартак» сыграют в «Лужниках» завтра, 15 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.