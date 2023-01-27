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Сегодня, 22:59

Полузащитник «Торпедо» Рязанцев считает, что первые матчи РПЛ после паузы решат вопрос борьбы за выживание

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал сборы команды и оценил шансы в борьбе за выживание в РПЛ.

— Как вам сборы в Тамбове?

— Это выбор тренера. Нам дали расписание сборов. Мы, например, в прошлом году зимой первый сбор проходили в Москве. Когда-то занимались в манеже, иногда были пробежки на улице. Тамбов — это первый сбор, он больше подготовительный. Главный тренер сказал, что он был для того, чтобы в Турции всех подвести к общему знаменателю по физическому состоянию.

— Как оцените сбор в Турции? Насколько готовы?

— Был функциональный сбор. Были тренировки с мячами и игра с «Аланией». Будем надеяться, что к официальным играм с «Акроном» и «Краснодаром» будем готовы.

— Какой настрой на весеннюю часть сезона?

— Очень важно будет хорошо стартовать. У нас будет 4-5 туров для того, чтобы набрать достаточное количество очков, чтобы быть в борьбе за выживание, — сказал Рязанцев «СЭ».

После 17 туров «Торпедо» занимает последнее в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити 0
Арсенал 0
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П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Александр Рязанцев (футбол)
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
0
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