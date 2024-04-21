Артур – о матче с «Оренбургом»: «Краснодар» сократил отставание, нужно было побеждать»

Полузащитник «Зенита» Артур подвел итоги матча против «Оренбурга» (1:0) в 25-м туре РПЛ.

— Знали, насколько важна эта игра, понимали, что «Краснодар» сократил отставание от нас, — начал Артур. — Сегодня нужно было побеждать. В первом тайме мы очень хорошо контролировали игру, создавали много моментов. К сожалению, во второй половине встречи пропала гармония в командных действиях. Обсудили сейчас в раздевалке, что не удался второй тайм. Но это часть процесса, есть много разных факторов, в том числе усталость и нервы. Главное, что взяли три очка. Нужно делать выводы и впредь не повторять таких таймов.

— В течение второго тайма видели вас на позиции защитника. Это задумка тренерского штаба?

— Не самая привычная для меня позиция, но это одна из тех вариаций, которые мы наигрываем в ходе тренировочного процесса. Я должен быть готов сыграть на любой позиции, если этого хочет главный тренер. Я стараюсь помогать команде, мне не принципиально, на какой позиции играть. Важно, что сегодня мы не пропустили гол, смогли забить, — сказал Артур.

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».