Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:48

Игнатьев заявил, что поражение ЦСКА от «Ахмата» не говорит о тенденции в действиях команды

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев, предположил, с чем связаны проблемы ЦСКА, который упускает победы, ведя в счете.

В матче 25-го тура РПЛ армейцы потерпели поражение от «Ахмата» (1:2), хотя вели в счете, играя с 19-й минуты в меньшинстве.

«Причин может быть несколько. Либо функциональное состояние начинает «садиться», запас выносливости у игроков невысокий. Либо теряется концентрация, дисциплина и ответственность за результат. Вот это главное. Игра с «Ахматом» — все-таки крайний случай, чтобы говорить о какой-то тенденции в действиях ЦСКА. С 19-й минуты они играли вдесятером, столько сил потратили, выплеснули физической и нервной энергии. А так, повторюсь, нельзя терять контроль за ситуацией. Если ведешь в счете, должна повышаться ответственность за результат», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.

ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в РПЛ. «Ахмат» набрал 23 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Борис Игнатьев
0
Читайте также
Великобритания смягчила условия участия россиян в турнирах на территории страны
Татьяна Тарасова поделилась мнением о ситуации с Валиевой
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
РПЛ: «Ростов» — «Спартак» и другие матчи 25-го тура
«Ростов» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ
«Сочи» — «Урал»: видео голов
«Сочи» ушел от поражения в домашнем матче с «Уралом»
Лапочкин объяснил, почему Безбородов должен был поставить пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»
Адиев: «Случайно узнал, что команда решила сходить в ресторан поговорить. «Ахмат» на правильном пути»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Артур – о матче с «Оренбургом»: «Краснодар» сократил отставание, нужно было побеждать»

Агент Маркова сообщил, что у футболиста нет травмы