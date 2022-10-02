Кузяев: «У нас уже сыгранная связка с Малкомом — я забегаю и он дает мне на ход»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

— Далер, поздравляем с победой и забитым мячом. Насколько тяжело «Зениту» дались эти три очка?

— Спасибо за поздравления! Дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда в целом очень хорошая несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.

— Вы появились на поле на 64-й минуте, а через минуту уже был забит последний гол. Совпадение?

— До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.

— До вашего выхода «Ростов» сумел сравнять счет и выровнять игру. С какими задачами Сергей Богданович выпустил вас на поле?

— Сказал, чтобы выходил на свою позицию в полузащите, добавил агрессии в атаке и помогал в обороне. Установка была довольно короткой — Сергей Богданович был увлечен процессом матча. Коротко мне объяснил и все.

— Можно пару слов про ваш гол и празднование, кажется, в стиле Криштиану Роналду?

— Хочу отметить отличный пас Малкома. У нас уже сыгранная связка — я забегаю и он дает мне на ход. Он действительно классный дал пас. По поводу празднования: как-то спонтанно произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит. Даже не знаю, что добавить.