Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Кузяев: «У нас уже сыгранная связка с Малкомом — я забегаю и он дает мне на ход»

Иван Шитик
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

— Далер, поздравляем с победой и забитым мячом. Насколько тяжело «Зениту» дались эти три очка?

— Спасибо за поздравления! Дались, как вы видите, непросто, потому что «Ростов» отлично играл, я считаю. Неплохо выходили из обороны, даже иногда очень рискованно, но это приносило свои плоды. Команда в целом очень хорошая несмотря на отсутствие громких имен и больших трансферов.

— Вы появились на поле на 64-й минуте, а через минуту уже был забит последний гол. Совпадение?

— До второго забитого гола я ни разу не коснулся мяча, так что без моего участия ребята его соорудили (улыбается). Во втором тайме мы много атаковали и владели преимуществом. Считаю, что гол был совершенно справедливым и заслуженным.

— До вашего выхода «Ростов» сумел сравнять счет и выровнять игру. С какими задачами Сергей Богданович выпустил вас на поле?

— Сказал, чтобы выходил на свою позицию в полузащите, добавил агрессии в атаке и помогал в обороне. Установка была довольно короткой — Сергей Богданович был увлечен процессом матча. Коротко мне объяснил и все.

— Можно пару слов про ваш гол и празднование, кажется, в стиле Криштиану Роналду?

— Хочу отметить отличный пас Малкома. У нас уже сыгранная связка — я забегаю и он дает мне на ход. Он действительно классный дал пас. По поводу празднования: как-то спонтанно произошло. Иногда вообще не праздную, всегда по-разному происходит. Даже не знаю, что добавить.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-02-daler-kuzyaev-u-nas-s-malkomom-uzhe-sygrannaya-svyazka-ya-zabegayu-i-on-daet-mne-na-khod.htm
Далер Кузяев
ФК Зенит
ФК Ростов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
Зиньковский: «Я бы не сказал, что провел хороший матч»
Йоканович — о поражении от «Ахмата»: «Мы проснулись слишком поздно»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Милсон считает себя одним из лучших футболистов РПЛ
Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал футболистов «Спартака»
Умяров заявил, что победа над «Зенитом» в Кубке позитивно повлияла на игроков «Спартака»
Джикия — о победе над «Нижним Новгородом»: «Знали, что найдем свои моменты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Игонин: «Зенит» — единственная команда, которая выстраивается для того, чтобы хорошо выглядеть в еврокубках"

«Нижний Новгород» — «Спартак»: почему Мевля не наказан 11-метровым?