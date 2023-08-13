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Сегодня, 20:45

Хавбек «Зенита» Васильев о концовке матча с «Факелом»: «Соперник навязал свою игру»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев прокомментировал победу над «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

— Второй матч подряд в старте, но сегодня показалось, что было посложнее, чем в Самаре. Поделитесь впечатлениями.

— Потому что игра по-другому пошла, «Факел» команда с борьбой, боевитая. Низом не начинают, а выбивают только и весь матч как под мостом стоишь. В первом тайме у нас получалось мяч держать, контролировали игру. Во втором — они навязали свой футбол, из-за этого концовка нервная была.

— Свой футбол, наверное, это низкий блок и силовая борьба? В концовке борьбы было больше, чем в первом тайме?

— Да, все верно. Что еще сказать.

— Как приходилось перестраиваться «Зениту», чтобы извлечь из этого пользу?

— Не знаю. Старались играть в свой футбол, как хотим с мячом, так и играли. Но получилось, что «Факел» навязал свою игру, так и играли.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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