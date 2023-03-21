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Пономарев: «Чалова нужно было поддержать вызовом в сборную. Он растет на глазах»

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Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на невызов в сборную России нападающего армейцев Федора Чалова.

«У нас нет нападающих кроме Федора Чалова и Антона Заболотного. Они сильнейшие нападающие в нашей группе в высшей лиге. Ну а кого еще вызывать в сборную России? Иностранцев? Да, они сильные, особенно зенитовские. Но их ведь не возьмешь в национальную команду. Поэтому больше некого. Можно сказать, что есть еще Артем Дзюба, но он уже возрастной игрок.

Наверное, Чалова нужно было поддержать вызовом в сборную. Все-таки он растет на глазах. Игрок проявляет задатки хорошего центрального нападающего. На него сейчас приятно смотреть. Он берет на себя игру. Обводка, дриблинг и удар у него присутствуют. Если он будет работать над собой и выдерживать по два тайма, то это будет экстраклассом", — приводит слова Пономарева портал Betonmobile.ru.

Ранее Чалов ранее не получил вызов в сборную на товарищеские игры с Ираном и Ираком. В текущем сезоне 24-летний россиянин провел за ЦСКА 27 матчей, забил 15 мячей и отдал две результативные передачи.

Источник: https://betonmobile.ru/veteran-tsska-schitaet-chto-karpin-mog-podderzhat-chalova-i-vyizvat-v-sbornuyu-rossii
Валерий Карпин
Федор Чалов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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