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Сегодня, 17:50

Пономарев оценил старт ЦСКА в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что доволен стартом московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху турнирной таблицы. Потому что если будешь внизу, то не выберешься оттуда. Команда выглядит неплохо, Федотов грамотно ротирует состав. Оборона у нас тоже претерпела некоторые изменения — два человека получили травмы, это очень серьезно. Но игра радует, команда побеждает», — приводит «Газета.Ru» слова Пономарева.

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. 19 августа команда Федотова сыграет с «Динамо» в рамках 5-го тура РПЛ. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/14/21069752.shtml?updated
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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