Пономарев оценил старт ЦСКА в РПЛ

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что доволен стартом московской команды в текущем сезоне РПЛ.

«Старт сезона нормальный — три победы в четырех играх, девять очков из 12 возможных, это хорошо. Самое главное на старте сезона — быть вверху турнирной таблицы. Потому что если будешь внизу, то не выберешься оттуда. Команда выглядит неплохо, Федотов грамотно ротирует состав. Оборона у нас тоже претерпела некоторые изменения — два человека получили травмы, это очень серьезно. Но игра радует, команда побеждает», — приводит «Газета.Ru» слова Пономарева.

На данный момент ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. 19 августа команда Федотова сыграет с «Динамо» в рамках 5-го тура РПЛ. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.