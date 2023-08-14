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Сегодня, 17:50

Селихов приступил к индивидуальным тренировкам после повреждения

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Селихов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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По информации «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к индивидуальным тренировкам после травмы задней поверхности бедра.

Ожидается, что 29-летний голкипер будет готов выйти на поле в течение двух недель.

Селихов еще не провел ни одной игры за «Спартак» в текущем сезоне. Ворота красно-белых защищали Александр Максименко и Илья Свинов.

После 4 туров «Спартак» с 9 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет «Зенит». Игра пройдет 20 августа.

Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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