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Сегодня, 11:21

Попов признался, что конкуренты «Спартака» дополнительно мотивировали соперников клуба

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает о мотивации «Спартака» в чемпионате России.

«Бывало, конкуренты «Спартака» каким-то образом подбадривали твою команду, чтобы ты сильнее играл или с большим настроением выходил против спартаковцев. Всякое могло быть. Подвозили дополнительные премиальные.

Был ли у меня такой случай, что нам «подвезли»? Ну, такие случаи, конечно, бывали, но это ведь и в Европе бывает, и в российском футболе тоже. Нормальная ситуация, когда тебя поощряет не только твой клуб, но и конкуренты другой команды, чтобы ты выиграл. Могу ли вспомнить какой-то конкретный случай? Сейчас не могу вспомнить конкретно. Надо было раньше записывать (смеётся). Но это происходит, естественно», — цитирует Попова Legalbet.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Спартак» с 36 очками расположился на второй позиции. «Ростов» идет третьим (35 очков). Сезон РПЛ возобновится 3 марта.

Источник: https://legalbet.ru/news/popov-bivalo-konkurenti-spartaka-podvozili/
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