Председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных уверен, что Дзюба расстроит скептиков в новом сезоне

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос «СЭ» о том, может ли нападающий Артем Дзюба создать конфликтную ситуацию в команде в следующем сезоне.

«Дзюба уже давно доказал, что он — звездный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы будут стоять перед командой всегда. Он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — сказал Нагорных «СЭ» в рамках ПМЭФ, который в субботу завершился в Санкт-Петербурге.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

25 мая 34-летний футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2024 года с опцией продления еще на год.