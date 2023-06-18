Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Французский нападающий «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русскому мату

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос «СЭ» об изучении русского языка.

— Ты начал говорить на русском. Как это произошло?

— Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык.

— Но ты знаешь и ругательства!

— Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в «Локомотиве».

— Учишь ли ты их французскому?

— Я попробую. Научу их нескольким французским фразам.

22-летний Изидор в сезоне-2022/23 провел 20 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативный пас.

Форвард выступает за «Локомотив» с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мбаппе — о Макроне: «Президент Франции никак не влияет на мою карьеру»
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Путин допустил, что главнокомандующий ВСУ Залужный может быть за границей Украины
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Агент Тюкавина считает, что форвард заслужил звание лучшего игрока «Динамо» в сезоне: «Болельщиков не обманешь»
Самошников о переходе в «Локомотив»: «Хорошо приняли в команде! Много с кем был знаком заочно»
Колодин о победах «Зенита» в чемпионате России: «Если вы заранее отдали чемпионство, то бейтесь за второе место»
Янбаев считает «Локомотив» одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне РПЛ
Мостовой: «Целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный человек, ни под кого не подстраиваюсь»
Нагорных о возможном отъезде Пиняева в Европу: «Сергею еще нужно поиграть в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Тюкавина считает, что форвард заслужил звание лучшего игрока «Динамо» в сезоне: «Болельщиков не обманешь»