Французский нападающий «Локомотива» Изидор рассказал, кто научил его русскому мату

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос «СЭ» об изучении русского языка.

— Ты начал говорить на русском. Как это произошло?

— Когда ты живешь в стране, ты пытаешься выучить язык. Я учил при помощи чтения, разговоров. Это все еще достаточно тяжело для меня. Но русский — сложный язык.

— Но ты знаешь и ругательства!

— Это все Тикнизян. Он учит меня всему. Возможно, я где-то услышал и повторил за Тикнизяном и Марадишвили — они мои лучшие друзья в «Локомотиве».

— Учишь ли ты их французскому?

— Я попробую. Научу их нескольким французским фразам.

22-летний Изидор в сезоне-2022/23 провел 20 матчей в РПЛ, забил 8 голов и отдал 3 результативный пас.

Форвард выступает за «Локомотив» с 22 января 2022 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.