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Сегодня, 11:19

Представитель Игнатьева объяснил, почему нападающий не перешел в «Хапоэль» этой зимой

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров, представлявший интересы нападающего «Локомотива» Ивана Игнатьева, в разговоре с «СЭ» высказался об интересе израильского «Хапоэля Беэр-Шевы».

«Интерес со стороны «Хапоэля» к Игнатьеву был и есть. Но «Локомотив» на данный момент не заинтересован вести переговоры по его уходу, Игнатьев остается в команде. У него полгода контракта с «Локомотивом». Возможен ли переход летом? Все возможно. Может, это будет и «Хапоэль», а может другой клуб», — сказал Агузаров «СЭ».

В этом сезоне 24-летний Игнатьев сыграл 16 матчей за «Локомотив», забил 4 гола и сделал две результативные передачи.

Иван Игнатьев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
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