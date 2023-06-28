Представитель Клаудиньо опроверг возможный переход футболиста во «Фламенго»

Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не намерен переходить во «Фламенго».

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», — цитирует Миранду Sport24.

Ранее UOL сообщил, что «Фламенго» готов предложить 12 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх. В феврале этого года 26-летний бразилец получил российское гражданство.