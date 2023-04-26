Гинер — о возвращении продажи пива: «Это пополнение бюджета в размере порядка 10 миллионов рублей в год»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о возвращении продажи пива на стадионах.

— Говорите о здоровье? Болельщик выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше 2 часа не видит, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это пополнение бюджета в размере порядка 10 миллионов рублей в год. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.

Например, идет матч чемпионата России — пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» — нужно обратиться в правительство. А концерты на стадионах? Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи, — сказал Гинер.

Ранее в Министерстве спорта поддержали возвращение пива на стадионы.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.