Гинер рассказал, за счет чего можно конкурировать с «Зенитом»

Сегодня, 19:35
Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.
— «Зенит» — лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?
— Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.
— А нет ощущения, что экономически невозможно бороться — и это преимущество «Зенита»?
— Не играют в футболе деньгами.
— Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.
— Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.
— Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.
— Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» — «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так — а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.
После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА идет на пятом месте — 29 очков.