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Сегодня, 19:35

Гинер рассказал, за счет чего можно конкурировать с «Зенитом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Евгений Гинер.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ.

— «Зенит» — лидер чемпионата. Реально ли с ним конкурировать?

— Да. За счет самоотдачи, тренерского мастерства, грамотных управленческих решений.

— А нет ощущения, что экономически невозможно бороться — и это преимущество «Зенита»?

— Не играют в футболе деньгами.

— Неправда. Питерцы покупают бразильцев и дают им огромные зарплаты.

— Это второй вопрос. Покупают бразильцев? Мы тоже их покупаем.

— Но они своих бразильцев засыпают деньгами, а вы нет.

— Это подход. Но в этом году в Кубке России в матче «Алания» — «Зенит» кто победил и прошел дальше? «Алания». Как так — а бразильцы, а деньги? Так что конкурировать можно.

После 17 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 42 очка. ЦСКА идет на пятом месте — 29 очков.

Евгений Гинер. Евгений Гинер: «В Азии нам придется начинать с нуля»
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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