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Сегодня, 16:22

Президент «Оренбурга» рассказал, что по Стаматову было предложение от российского клуба

Виктория Кравченко
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что в клуб поступало предложение по защитнику Матео Стаматову. Переговоры по возможному трансферу игрока пока ведутся.

23-летний футболист в первой части сезона мало выходил на поле в составе «Оренбурга».

«По Стаматову было предложение от российского клуба, но мы не нашли понимания по цене вопроса. Переговоры о его переходе ведутся», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

В этом сезоне Стаматов провел 10 матчей, результативными действиями он не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-po-stamatovu-by-lo-predlozhenie-ot-rossijskogo-kluba-no-ne-soshlis-v-tsene/
ФК Оренбург
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