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Сегодня, 19:30

Дюков: «Зенит» является лидером российского футбола. Каждое чемпионство было заслужено»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пять подряд чемпионств «Зенита» в РПЛ.

— Пять чемпионств «Зенита» подряд. На сколько это не полезно для российского футбола?

— Наверное, это не проблема «Зенита». Каждое чемпионство было абсолютно заслужено. Стоит отметить работу клуба и менеджмента, спортивного блока. Если говорить о трансферах «Зенита» — все были качественными. Тренерскому штабу удалось раскрыть потенциал футболистов. Другие направления — работа с болельщиками, коммерция. В них, мы можем говорить, «Зенит» является лидером российского футбола.

— Есть ли понимание по матчам национальной команды?

— Ведем переговоры с рядом Федераций футбола. В ближайшее время решение будет принято. Сообщим, как только договоримся и подпишем соглашение о проведении матча.

— Сложный сезон. Чем вы довольны в нынешнем сезоне? 

— Мы проводим все соревнования. Безусловно, если говорить о РФС, мы проводим Кубок России. В этом сезоне мы наблюдаем более высокий интерес к этому турниру. И по посещаемости матча, и по просмотрам. В том числе и по коммерческому результату для клубов. Призовой фонд вырос в десятки раз. Безусловно это является успехом. Другие мероприятия, которые проводил РФС, тоже были успешными. Стоит отметить игру в Волгограде.

Самое главное, что нам удалось — мы сделали проект футбол в школах. Проект развития массовости футбола, которую мы потеряли в 90-е годы. В 90-е практически в каждом дворе была возможность играть в футбол. Были команды при ЖЭКах. Были команды и взрослые, и детские. Был кожаный мяч. Но, к сожалению, в 90-е годы основу массового детского футбола мы потеряли. Сейчас мы это восстанавливаем через общеобразовательные школы, где есть инфраструктура, преподаватели физкультуры. Школа получают от нас инвентарь и работает с детьми. 2150 школ в этом сезоне. Со следующего сезона 4150 школ. Это почти миллион детей.

Что очень важно, продвижение, популяризация футбола. Мы видим, что большое количество детей, которые занимают в общеобразовательных школах выбирают для себя футбол как вид спорта, которым они бы хотели занимать в спортшколах. Другой важный проект — это юношеская футбольная лига. Большое количество команд получило возможность играть с равными, делать это регулярно. Это основные успехи. Для взрослого футбола мы этот эффект сейчас не увидим. Но через пару сезонов мы почувствуем.

РПЛ
ФК Зенит
Александр Дюков
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