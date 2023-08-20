Дюков оценил работу судей в начале сезона: «Можно говорить о положительной динамике»

Президент РФС Александр Дюков рассказал журналистам, заметны ли изменения в работе судей в начале сезона РПЛ.

— Прошел месяц со старта чемпионата. Заметили ли вы глобальные изменения в судействе после работы Мажича?

— Вы видите, одно из требований нового руководства судейского департамента заключается в том, чтобы поднять планку дозволенных контактов и дозволенных единоборств. Чтобы сделать игру более динамичной, более зрелищной. Это общая тенденция, которой следует УЕФА и другие чемпионаты. Может не все получается. С той точки зрения, что вторая важная задача — единообразное толкование одинаковых или похожих эпизодов. С этим пока еще есть небольшие проблемы. Наверно, нужно чуть больше времени. В течении пяти туров сложно давать какие-то оценки руководству судейского департамента. После десяти туров уже можно будет дать предварительную оценку. Что касается РФС, мы понимаем, что хочет новое руководство и какие требования предъявляются. Посмотрим.

— Вы видите, что трактовки уже изменились?

— Вы же видели, что сегодня судья давал играть. Тоже самое происходит во многих матчах.

— Изменения чувствуются?

— Изменения, конечно, видны. С точки зрения единой трактовки похожих или одинаковых эпизодов. Очевидно есть над чем работать. Наверно, нужно чуть больше времени. В том числе определенная методическая коллективная и индивидуальная работа. Понятно, что новое руководство судейского департамента надо чуть больше времени.

— Можно сказать, что судейство стала лучше?

— Мы оцениваем качество судейства в количестве ключевых ошибок, которые не были исправлены. Если смотреть на статистику после первых четырех туров. Не знаю, как завершился пятый матч. Количество ключевых ошибок, которое было совершенно в первых четырех турах меньше, чем были допущены в прошлом сезоне. Можно говорить о положительной динамике.

Милорад Мажич стал главой судей сегодня, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.