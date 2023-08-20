Дюков: «Визуально кажется, что команды РПЛ играют в более живой и интенсивный футбол»

Президент РФС Александр Дюков считает, что в чемпионате России начала увеличиваться интенсивность.

— Вы говорили, что хотите увеличить интенсивность в чемпионате России. То, что происходит в этом сезоне, говорит о том, что падает уровень?

— Почему? Мне кажется, что если говорить о футболе, может быть, не все получается, но с точки зрения интенсивности, мы видим более интенсивные матчи. Мне кажется выше скорости, больше скоростной работы, больше высокомощных действий, которые делают команды за единицу времени. Нужно собрать всю статистику и посмотреть, как изменились показатели с прошлым сезоном. Но визуально кажется, что команды играют в более живой, динамичный и интенсивный футбол.

— С чем вы это связываете?

— Думаю, тренеры, руководство команд и игроки понимают, что обыграть своего соперника только бегая в одном темпе, не получится. За счет ускорений, высокой интенсивности и силовой работы, ты можешь получить преимущество в моменте над соперником. Но опять же надо все замерить и посмотреть метрики. Но кажется, что это единственно верный путь развития футбола, по которому движутся многие страны и чемпионаты.