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Сегодня, 17:31

Президент «Торпедо» Савин опроверг информацию, что неустойка Талалаеву составит 10 миллионов

Алина Савинова
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал подробности расставания с прежним главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Правда ли, что вы запретили Андрею Викторовичу какое-то время давать интервью после того, как он покинул «Торпедо»?

— Нет, конечно. Это расходится со здравым смыслом, — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

— Верна ли информация, что неустойка Талалаеву за досрочное расторжение контракта составила 10 миллионов рублей?

— Это не соответствует действительности.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. 22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

28 марта стало известно о том, что новым главным тренером «Торпедо» стал испанец Жозеп Клотет. Сообщалось, что его контракт с командой рассчитан на 2,5 года.

По итогам 20 туров московский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-torpedo-oproverg-informatsiyu-chto-neustojka-talalaevu-sostavit-10-millionov/
Андрей Талалаев
Футбол
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ФК Торпедо (Москва)
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